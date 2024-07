Rata de promovare la Evaluarea Naţională, după rezolvarea contestaţiilor, este de 74,5%, în creştere cu 0,1% faţă de rezultatele iniţiale – 74,4%, a informat, marţi, Ministerul Educaţiei.

„În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creştere cu 0,1% (203 elevi) faţă de rezultatele iniţiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%”, a transmis sursa citată.

A crescut, de asemenea, numărul elevilor cu media generală 10 de la 65 la 74 (466 în anul 2023).

Potrivit Ministerului Educaţiei, au fost depuse 27.640 de contestaţii (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 – 8,52%).

Au fost depuse 14.485 contestaţii la Limba şi literatura română (18.465 – 2023), 425 la Limba şi literatura maternă (444 – 2023), 12.730 la Matematică (8.219 – 2023).

„Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată”, explică ministerul.

La proba de Limba şi literatura maternă, 322 de lucrări din 425 (75,8%) au diferenţe mai mici de 0,5 puncte, iar 23 de lucrări au rămas cu note nemodificate.

Totodată, în cazul a cinci lucrări (patru la Limba română şi una la Matematică) au fost identificate erori umane la încărcarea acestora, iar în etapa de contestaţii lucrările au fost reîncărcate şi evaluate. Acestea sunt situaţiile în care diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii este mai mare de 2 puncte.

Ministerul Educaţiei subliniază că aceste diferenţe nu sunt cauzate de erori în procesul de evaluare.

Rata de participare în această sesiune a fost de 95,3%: 152.903 absolvenţi ai clasei a VIII-a prezenţi din totalul absolvenţilor înscrişi (160.467). Dintre aceştia, 38.992 de candidaţi (25,5%) au obţinut medii sub 5 (cinci). Un elev a fost eliminat de la proba de Limbă şi literatură română, lucrarea acestuia fiind notată cu 1 (unu).

La proba de Limba şi literatura română, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Dintre aceştia, 416 elevi au obţinut nota 10 (+9 în raport cu prima afişare).

La Matematică,105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceştia,1.133 au obţinut note de 10 (+73 în raport cu prima afişare).

La Limba şi literatura maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 68 de candidaţi au obţinut note de 10 (nicio modificare în raport cu prima afişare).

Miercuri pe site-ul admitere.edu.ro va fi publicată ierarhia la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.

În prima etapă a admiterii în învăţământul liceal din acest an, completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, se va derula în perioada 11 – 12 iulie şi 15 – 22 iulie. Tot în aceste intervale urmează să se completeze fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ, respectiv depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.

Repartizarea computerizată a candidaţilor din seria curentă, precum şi a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2024 – 2025 va avea loc în data de 24 iulie.

AGERPRES