În etapa a 9-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brașov va întâlni, sâmbătă dimineața, de la ora 11.00, în deplasare, pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Dacă FC Brașov este abia pe locul 14, cu 9 puncte, oltenii antrenați de fostul stegar Florin Stângă sunt pe locul 10, cu 12 puncte. Antrenorul celor de la FC Brașov, Dan Alexa, a vorbit, astăzi, despre confruntarea din weekend, dar și despre situația lui la echipă. Dacă își simte postul în pericol după rezultatele sub așteptări din primele 8 etape.

Cu siguranță nu îl văd ca pe un meci capital. Punctele pe care le avem până acum sunt sub așteptările noastre. Din păcate, au fost multe momente în acest început de campionat în care am avut punctele în mână, apoi au fost mulți factori care au dus la pierderea acestora, printre care și greșelile de arbitraj. Până la urmă, ceea ce contează este poziția în clasament și, automat, câte puncte ai făcut. Iar din acest punct de vedere nu sunt mulțumit. Noi avem presiune ca antrenori la fiecare meci. Este normal. Mergem la Târgu Jiu, întâlnim o echipă bună, care chiar joacă fotbal, o echipă foarte agresivă. Va fi un meci foarte dificil. Atmosfera nu este una bună pentru că nu am reușit să câștigăm cu Slatina. Indiferent de condiții și context, nu sunt antrenorul care să caute alibiuri. Dacă simt postul amenințat? Încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Suntem o echipă în construcție. Sunt jucători care au venit târziu și suferă din punct de vedere fizic. Am jucători care au evoluat 2 meciuri în 3 zile și am fost nevoit să-i menajez pentru că le-a lipsit pregătirea. Tot timpul când te apuci de antrenorat îți simți postul în pericol dacă nu ai rezultate. Sunt 100% motivat și încerc atât cât pot eu de bine să găsesc formula ideală, pentru a avea o prestație consistentă. Din păcate am avut această formulă de echipă în 4-5 jocuri și nu am luat punctele pe care le meritam. Am jucat foarte prost la Galați și cu Slatina acasă. Ceea ce contează este că avem doar 9 puncte. O să dau totul și o să fac tot ceea ce ține de mine să adunăm cât mai multe puncte. Am avut și un program care ne permitea să avem cel puțin 12-13 puncte. Am fi fost aproape de playoff. Urmează un program foarte dificil. Deplasări la Târgu-Jiu, acasă cu Ciuc, cu Dej, echipe care sunt în playoff. Dar am încredere că dacă echipa se exprimă așa cum s-a exprimat cu Hermannstadt, la Ripensia, Metaloglobus și Spartac, putem obține rezultatele mult dorite.

DAN ALEXA, antrenor FC Brașov