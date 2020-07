Cristinel Rujan, prefectul județului Gorj, a anunțat în direct la un post de radio online, că demisionează din funcție întrucât resimte o presiune din cauza controalelor Corpului de Control din minister.

”Eu, în toată această perioadă, am încercat să fiu deschis către cetățenii județului Gorj, cu mare mare responsabilitate, nu am făcut concesii de niciun fel și nu voi face. Dar venirea corpului de control, această descindere, cu anume iz de presiune, mi se pare de netolerat și am luat decizia de a mi pune demisia din funcția de prefect. Am înaintat deja demisia domnului Ludovic Orban” a spus Rujan.

Președintele CJ Gorj, Cosmin Popescu, spune că Rujan este un profesionist și că administrația pierde un „om deosebit”.

„La presiunile Guvernului, Cristi Rujan a demisionat din funcția de prefect! Administrația Gorjului a pierdut nu doar un excelent profesionist, un expert în politici publice, ci și un om deosebit, dedicat rezolvării problemelor județului. Spun cu tristețe toate acestea, din poziția unui om care a fost alături de Cristi, zi de zi, în aceste luni de luptă împotriva epidemiei generate de virusul Covid-19”, a scris președintele CJ Gorj, pe Facebook.