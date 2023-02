Complotul împotriva României. Liviu Dragnea, dezvăluiri incendiare la „Culisele Statului Paralel”: Am vrut să schimb redevențele, niciun premier nu a vrut

Taxa de solidaritate impusă de Guvern pe profiturile companiilor petroliere

Cat priveste taxa de solidaritate pe care ar trebui sa o plateasca OMV Petrom statului roman, Liviu Dragnea a aratat „ca nu e nevoie sa ceri voie la nimeni ca sa faci codul CAEN si actele normative ca sa fie bine pentru statul roman”.

„Pe tine nu te intereseaza de ei, ci de interesul statului. Faptul ca au facut acel document asa arata ca ei sunt vinovati ca staul roman a pierdut miliarde peste miliarde. Totul este un teatru ieftin si o minciuna. Fara sa clipeasca jefuiesc veniturle statului roman ca sa rmana in buzunarele deja umflate ale unora miliarde peste miliarde.

(…) Nu vor scapa de taxa de solidaritate. Nu au rusine, au doar lacomie”, a subliniat fostul sef al social-democratilor.

Despre averea de 27 de milioane de euro

„Daca personajul care a pus intrebarea asta (in mesajul trimsi Ancai Alexandrescu – n.r.) e real, eu spun ca e un prost. Cand se pune uns echestru, se pune pe ce au zis ei ca reprezinta prejudiciu. Toata valoarea. Si au zis asta e prejudiciul – punem pe tot ce au astia. Asta nu inseamna ca tu ai pe valoarea aia avere. Nu am (avere de 27 milioane euro). Averea mea a fost verificata 6 ani la rand (3 +3) de ANI si a spus ca nu am alta averea decat banii incasati din venituri”, a explicat Dragnea.

Dosarul 10 august – unde era atunci si de unde avea informatiile

„1) Eram la Neptun, era si dl Marian Neacsu, eram mai multi prieteni acolo. 2.) In ceea ce priveste faptul ca multi din cei care erau la proteste spuneau ca vor fi din Diaspora, citeam internetul cum citea toata lumea. Ca multi erau agitatori, ca ii chema SRI-ul, eu asa cred. Eu nu am dovezi, dar ca un cetatean care inca poate sa vorbeasca liber, eu cred ca SRI a fost implicat pana in gat, la ordinul lui Iohannis. Pentru ca am vazut atunci cum a iesit Iohannis sa asmuta, cand el trebuia sa faca apel la calm. Te gandeai atunci ca fiecare am vazut filme cu rasturnari de guvern prin America latina si vedeai ca lucrurile cam seamana. Il vedeai si pe Ficus care agita”.

Intrebat cine a dat ordinul jandarmilor sa recurga la gazare, el a raspuna ca nu stie, ca trebuie vorbit cu Carmen Dan. „Este o femeie riguroasa. Ea vorbeste doar pe ce stie ca poate proba. MAI functioneaza si dupa niste legi, dar si dupa niste proceduri interne care sunt foarte riguroase.

Eu din ce vedeam mi se parea ca asa a fost ( o tentativa de lovitura de sta – n.r.). Nu am ce sa spun mai mult. Am si fost chemat la Parchet. Am spus ce am spus si acum”, a aratat Dragnea.