Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea, valabil pe tot parcursul zilei de marți.

Interval de valabilitate: 09 septembrie, ora 10.00 – 09 septembrie, ora 23.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică.

Potrivit ANM, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Realitatea de Gorj

