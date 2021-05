Anca Alexandrescu – Ați trecut prin toate pozițiile justiției. Cum vedeți justiția azi? Ați văzut și cazul avocatului Robert Roșu, ce se întâmplă cu Secția Specială. Ce se întâmplă cu justiția română astăzi?

Doru Viorel Ursu – În ceea ce privește Secția Specială, este o mare prostie, o mare inechitate desființarea ei. La început am privit-o și eu cu suspiciune, dar când mi-am dat seama că e nevoie ca o asemenea secție să existe… Cum să o duci la DNA? Această secție trebuie să funcționeze. Să fie lăsată în liniște. Este atât de necesară o asemenea secție, competentă, cu oameni unul și unul. Păi cu ce sunt mai grozavi cei de la DNA decât cei de la SIIJ? Părerea mea despre SIIJ este că e o mare prostie că se desființeze o secție care ar trebui să fie umplută cu oameni deosebit de competenți și de tari în a-și face meseria. Fărăp ingerințe, în mod obiectiv.

Din păcate, când am terminat facultatea, anul meu avea 3 facultăți – Iași, Cluj și București. Întotdeauna câștigau cei de la Iași. În total 180 de absolvenți. Acum și cea mai prăpădită facultate privată scoate 200 de absolvenți, deși în primul rând o scădere dramatică a calității celor care sunt trimiși să împartă dreptatea.

AA- Poate că așa s-a dorit.

DVU – Să fie necazul celui care a făcut asta. Eu știu că am avut colegi de maximă valoare. Și ne-au atacat că am fost procurori și judecători comuniști. Păi ce, mă, tâlhăria comunistă era altceva decât tâlhăria capitalist? Deprofesionalizarea cumplită a slujitorilor justiției. Sunt oameni în instanțe destul de importante care nu știu să calculeze un termen. Se poate ataca în termen de 3 zile. Nu știu să le stabilească, de când încep, când se termină. Școala românească de drept penal a fost o școală mare. Poate după Franța și Italia.

AA- Cum vă așteptați să funcționeze justiția atâta timp cât un general SRI spune că a transformat justiția într-un câmp tactic?

DVU – Vă pot întreba cine e generalul SRI care a spus asta?

AA – Răspundeți-mi la câmpul tactic, au fost influențate deciziile?

DVU – Posibil. În fața unor miniștri și a unor procurori generali de doi lei, se poate. Însă întotdeauna cu un om bine pregătit, stabil pe picioare și cu capul între urechi așa ceva nu se poate.

AA- Dumneavoastră ați fost judecător. Cum pot să doarmă liniștiți acesti oameni care au răspuns la comenzile venite din partea serviciilor secrete?

DVU – Pe lângă prostie, există și nesimțire.

AA – De exemplu, domnul Dumbravă, că despre el era vorba, general SRI.

DVU – Nu știu cine e. Mâine e ziua mea, sunt Floriile, de ce mă chinuiți cu domnul? Păi dacă sunt personaje cu care eu n-aș sta la masă? Pentru că în stadiul acesta, începând cu domnul Băsescu, a ajuns justiția în acest hal. De la dânsul se trage în principal.

AA – Nu și de la Monica Macovei?

DVU – Și. Dar ce nu o țin minte? Să ne povestească Monicuța cum era când era ea procuror la poliția … și ce făcea pe acolo…

AA- Ce făcea?

DVU – De-al de nefăcutelea! E o doamnă… Doamna nu este procuror communist, pentru că n-a prins perioada. Mai e o doamnă la PNȚ. A fost și ea pe la Bruxelles.

AA- Da, dar doamna Macovei a ajuns ministru, a intrat în arhiva SIPA. A fost folosită arhiva SIPA împotriva judecătorilor?

DVU – Aceasta este o supoziție. Iar un judec cum am fost și eu, nu merge. Îmi dau seama când văd niște rezultate la care nu m-am așteptat, că am fost și eu avocat. Și m-a plesnit cu niște soluții de nu-mi venea să cred. Însăși existența arhivei SIPA este un element de presiune, clar! Cu atât mai mult cu cât se răspândește, se raportează la toți magistrații. Pentru că fiecare se simte controlat. Fiecare se gândește. Nu numai cei care efectiv sunt acolo. Este atât de perversă acțiunea asta, în care toți, cum și noi poporul român la crima lui Ceaușescu, am fost convinși că are nu știu câte zeci de mii de morți, de miliarde în străinătate…

AA – Și n-avea.

DVU – Păi nu s-a dovedit cu un act oficial.

AA – Am prezentat și noi în emisiune.

DVU – Când aud de culisele statului paralel.

AA – Păi așa ar trebui să arate statul, așa cum arată acum?

DVU – Nu! Dar asta nu înseamnă că mai există și un alt stat paralel. Și v-am spus și de ce. Criză de autoritate.

AA – Asta urmează să vă întreb.

DVU – Când ajungem la criza morală? Criza de valori?

AA – Tot ce mi-ați descris până acum duce la realitatea cruntă, că ne aflăm într-o criză de valori și o criză morală.

DVU – Cum să găsești ceva pentru viitor, când aștia nu știu unde au trăit Romulus și Remus și ești la vârf. În rest, nu vedeți că sunt agramați? N-au pic de cultură.

AA- Din ce motiv se întâmplă toate aceste lucruri? S-a dorit ca România să ajungă aici? Cine conduce și cine dirijează?

DVU – România este un laborator de încercare. Al marilor puteri și al strategilor universului. Că doar nu credeți că pe lângă faptul că e ceva real COVID-ul, dar nu credeți că a venit cineva care a mușcat un om un liliac. Asta este al treilea război. Hibrid sau cum vreți să-i spuneți. România nu este importantă/

AA – Ne facem rău singuri?

DVU – În principal, da. Lasă țara de izbeliște. Acum constatăm că nu mai avem citostatice, dar câte nu mai avem… Spitale, paturi… Nu ne vine să plângem, cum îmi vine mie acum? Am fost ministru în țara asta, și m-am bătut pentru țara asta. Când am plecat de la Interne și mi-am luat la revedere de la studenții Academiei de Poliție le-am spus „Țineți minte, noi servim România și poporul român!”. Pierdem și fonduri. Cei mai performanți mi se par miniștrii de la Mediu și de la Sport. Dacă există autoritate, nu mișcă nimeni.

Voiculescu, Arafat, USR

AA – Dacă tot ați deschis discuția, bănuiesc că vă uitați la ce se întâmplă în viața politică. Ce părere aveși despre ce face USR PLUS.

DVU – Mi-e dezagreabil. Am și spus public. I-am și spus domnului Barna. Domnule Barna, ai grijă cu cine te înconjori. Acolo există domnull Năsui, care mă face ofițer de…

AA – Domnull Năsui e unul. Mai sunt și alții? Domnul Drulă?

DVU – Da!

AA – Domnull V. Voiculescu?

DVU – Mai ales! L-am avut în dosarul cu… Era chemat martor în dosarul Colectiv.

AA – Și de ce spuneți… așa.

DVU – Păi o fi fost și dânsul prin ministerul ăsta, nu? Al Sănătății. Unde a fost înaintea lui alt domn.

AA – Domnul Bănicioiu?

DVU – Le știți pe toate! Am fost atât de aproape de domnul… Însă am găsit un procuror…

AA – Cine a fost atât de aproape de domnul?

DVU – Eu. De rezolvarea lui. În sensul că… Eu am cerut și arestarea lui.

AA – A domnului Bănicioiu? Și a mai cui? A domnului Voiculescu?

DVU – Nu, că el nu era. Și a domnului Raed. Pentru fapte…

AA – Ce ați descoperit?

DVU – Erau vreo patru. Păi acolo au murit nevinovați. Nu acolo unde a fost incendiul! De la 26 de tineri morți – urmare a incendiului si exploziei, până la 64 de morți în spitale din cauza infecțiilor nosocomiale, din cauza întârzierii trimiterii în străinătate sau n-au mai apucat să fie, a faptului că planul roșu .. Acum când strănuți, se declanșează planul roșu. Atunci nu. Ei au spus că au făcut-o și a apărut o filmare… Domne își făcuseră deja statui! Și a apărut o filmare în care se arăta dezastrul în care a fost făcută intervenția.

AA – Dar de ce îl acuzați pe Raed Arafat,atunci a coordonat totul Gabriel Oprea.

DVU – Asta credeți dumneavoastră.

AA – Dar domnul Oprea a fost acolo în mijlocul evenimentelor. Era viceprim-ministru.

DVU – Exista un plan roșu? N-a fost aplicat. Exista un plan alb? Nu. Intervenția a fost haotică. A trebuit să se facă filmul ăla ca să vedem cum îi înjurau pe morți sau pe răniți.

AA – Și ce rol a avut Vlad Voiculescu, că ați fost așa… Insinuant.

DVU – Mi s-a părut că dânsul când a fost audiat ca martor, era un fan al domnului Raed Arafat. N-ai putut să scoți de la el ceva. Era în admirația, în adorația domnului Raed Arafat.

AA – Poate chiar credea în ceea ce a făcut domnul Arafat.

DVU – Păi și atunci cum se explică rapoartele făcute?

DVU – Rapoartele arată cu totul altceva. Domnii ăștia să nu creadă că nu va veni o vreme a vămii. Pentru Siutghiol, pentru Apuseni… Pentru morții arși de vii din spitalele românești. Va veni vremea vămii. Dar nu când ai un procuror. La început mi s-a părut ok. Și care din păcate, după ce că nu a finalizat de atâtia ani cazul Colectiv, mai vine și… Unde a fost incendiul ăla orbil? La Balș. Și îi dai tot lui?!

AA – Vă referiți la Marius Iacob?

DVU – Nu, domnul Marius Iacob este un profesionist. La secția de urmărire penală și criminalistă. Zac dosarele… E atât de clar!

AA – Adevărul e că nu sunt găsiți vinovați în niciun dosar. De ce?

DVU – Pentru că nu vrei! Pentru că cam peste tot te lovești de același domn.

AA – Care om?

DVU – Domnul cu situațiile de urgență.

AA – Atât de puternic este Raed Arafat?

DVU – Pentru lași și fricoși, da.

AA – V-ați mai adus aminte de tați și fii?

DVU – Nu, sunt obosit și plictisit. O să vă fac o listă, lista marilor procese.

DVU – Sunt 30 și de ani de când nu mai sunt judecător. A existat dosarul lui Victor Atanasie Stănculescu și cei de la Motorola. Mulți generali.

AA – Ați fost în acel dosar?

DVU – Am fost.

AA – Și cum a fost atunci?

DVU – S-a prescris!

AA – Era domnul Năsui.

DVU – S-a prescris. Erau frații Năsui. S-a prescris! S-a dus atâta în timp încât s-a prescris.

AA – Ce voiau să acopere?

DVU – O imensă afacere cu o firmă americană sau daneză.

AA- Cine voiau să acopere?

DVU – Puternicii zilei. Cei de la guvernare, mai știu eu cine? Toți au sfâșâiat din trupul țării muribund.

AA- A mai rămas astăzi ceva din România?

DVU – Din România? Nici măcar poporul român. Pentru că pleacă valorile. După autoritate, urmează criza de valoare. S-au dus. Și nu mai vin. Am scris o dată despre prințul român un articol, pe Facebook și l-au tăiat. Tocmai se născuse copilul lui Harry. Prințul englez și milioane date pe fotografii. Măi, dar de prințul român care se trezește dimineața și face 10 kilometri până la școală și încă 10 înapoi. De prințul ăsta român chiar nu vorbește nimeni? Ați făcut tot ce se poate pentru prințul ăsta român? Prințul român curat, cu picioarele în încălțăminte udată de zăpadă…

AA – Ați trecut și prin politică și ați avut tangențe.

DVU – Păi dacă m-a chemat Roman și mi-a spus „domnule te punem ministru de interne”. Eu credeam că mă cheamă de altceva, ca să mă dirijeze în dosarul lui Nicu. Eram și foarte supărat și ziceam că o să-i spun „NU”. Ei, ce zice Petre Roman. „V-am chemat să vă numim”. Vede momentul meu oarecum de reținere și avea el un fler așa. Până la un anumit moment. Și zice, dar în acest moment dumneavoastră puteți refuza. Însă n-ar fi de dorit pentru țară. Când am auzit eu , oltean, că e vorba de țară, zic „ce-o să fie, o să mă dărâme minerii”. Dacă nu eram oltean. Nu cred!

AA – De ce spuneți că nu au mai avut acest simț după?

DVU – Păi i-au înfipt cuțitul pe la spate de alde Băsescu, Severin… Și i-am spus că i se va întâmpla când am plecat.

AA – Au pățit-o toți. Și Iliescu, și Năstase…

DVU – Și ce mare bucurie avem, că țara merge prost. Și că după ei au venit generații și generații mai slabe. Dacă avem un prim-ministru care n-a intrat la liceu și la facultate.

AA – Se vorbește prin târg, pentru alegerile din 2024, că tot vorbeam despre lipsa de… ar fi pregătit domnul Geoană să revină.

DVU – Păi ce, ar fi o mirare? Asta înseamnă că mai e România? Păi eu ce vă spusăi? Mai suntem un stat național?

AA – Asta este încununarea eforturilor de a distruge tot?

DVU – Nu de a distruge, de a subordona tot.

AA – Ce mai e de subordonat?

DVU – Țara ca atare… Avem un teritoriu care poate fi oricând o foarte bună opțiune strategică. Mai avem. S-a dus Cincu, s-a dus Corbu, Babadagu, dar ,în timp ce nouă ni se predă teoria suveranității naționale, acum se predă teoria suveranității limitate. Suveranitate limitată. Poți să calci în bocanci suveranitatea românească și cu asta, basta. E așa ca un fel de băiatul ăla de culoare pe care îl ții cu genunchiul pe gât până se duce.

AA – Aporpos de asta, în calitate de fost min de interen, vă place ce vedeți astăzi? Șefi din poliție stau la masă cu clanurile interlope…

DVU – Da, știu. Nu s-ar fi întâmplat. Vă spun de ce.

AA – Se războiesc între ei, se toarnă unul pe altul…

DVU – Pentru că începând mai ales cu domnul Băsescu, ideea care mi-a repugnat, n-au existat în Ministerul Interne promovări pe pile. Mai grav, promovări pe șpagă. Dacă vine cineva și spune „știu că în cazul cutare DVU a promovat pe cutare pe bază de pile„ sau „pe bază de spagă”, eu vă spun că nici nu mai vin să. Erau niște domni care făceau potecă la minister. Sau la polițiile județene. Am zis, „nu intră nimeni”.

AA – Vă referiți la politicienii care veneau peste miniștri de interen să-și pună șefi la județe.

DVU – Dar iar nu dau exemple. Păi cine bătea potecă, că fusese viceprim-ministru pt probleme de siguranță națională. Gelu Voican Voiculescu. Păi ce să caute el în minister?

AA – Venea să vă ceară lucrui?

DVU – Nu.

DVU – Știa că nu are cum dar mișuna pe acolo pe coridoare pe la niște generali.

AA – Ce voia să obțină?

DVU – Putere, influență.

AA – V-am întrebat mai devreme despre legătura cu fotbalul. Ați fost președintele comisiei de apel la FRF.

DVU – Și nu s-a putut. Ne-am despărțit strângându-ne mâna.

AA – Părea ciudat că ați avut legătura asta, deși astăzi nu mai pare ciudat, iată că domnul Dâncu care este președintele consiliului național de la PSD, apropiat al domnului Maior, implicat și apropiat de toți președinții PSD, acum conduce și fotbalul românesc.

DVU – Vă rog nu mă comparați cu acești domni. Ce vă post pune este că eu, mai ales că nu mai avem ca echipe de club, de când cu mizeria cand s-a dat Cupa României de la Dinamo la Steaua, m-am scârbit și am zis că nu mai imi trebuie. Cand e echipa națională, e echipa națională. S-a politizat totul, este o greață. Vă spun cum am ajuns eu. Găseam banii necesari să mă urc în avionul charter sau prin avioanele cu echipa națională.

Mircea Sandu și cu Bela au pus ochiul. „Bă, cine-i ăsta?”. Știau cine sunt. M-au inv la o discuție și m-au întrebat dacă aș vrea. Da. În felul asta am mers cu echipa națională pentru că bani nu aveau, recompensă, dar m-au luat cu ei până și în insulele feroe, asta era singura recompensă. Îl țin minte pe un antrenor f bun, care avea frică de avion.

DVU – Pițurcă.

DVU – Când am fost în insulele feroe și era o pistă cât de aici în perete…

DVU – La momentul respectiv unui domn de la liga profesionistă nu i-a plăcut situația.

AA – Dl Dumitru Dragomir?

DVU – Să spunem.

DVU – Sunt primul care l-a judecat și condamnat pe Gigi Becali. Nu intra nimeni peste. Da. Și pe el, și pe Meme Stoica și mulți alții. Pe mulți infatuați. (…) Pe Pașcani am vrut să-l scot de tot din fotbal când a zis că trebuie băgați arbitrii într-un sat.

AA – Regretați că nu ați făcut-o?

DVU – Altfel a scos un club… Dar atunci când a spus cp arbitrii trebuie băgați într-un sac și răsuciți, am vrut să-l scot din fotbal.

DVU – Mi-am dat seama că Mircea Sandu este într-o poziție ingrată.

DVU – Voia să mă facă un fel de președinte al curții supreme a fotbalului. Băi, Mircea, hai mai aicea, jos.

AA – S-a distrus și fotbalul românesc. Eu sincer am sperat în acest USR. Nu văd o personalitate română, pregătită, cultivată, elegantă, inteligentă… Nu, n-avem.