Pandurii joacă tot pe sintetic. Când va fi gata noul stadion?
stadion targu jiu
Pandurii Târgu Jiu va începe noul sezon al Ligii 2 tot pe terenul sintetic de lângă noua arenă din oraș, a cărei inaugurare a fost amânată deja de nenumărate ori.
Cu toate că s-au efectuat lucrările care mai erau de făcut la stadionul care a costat aproape 30 de milioane de euro, recepția acestuia nu a fost încă făcută, iar constructorii mai trebuie să amenajeze peisagistic exteriorul frumoasei.Pandurii a jucat și anul trecut tot pe terenul sintetic de lângă stadion, care a fost omologat de curând și pentru noua stagiune, care debutează la începutul lunii august.La Târgu Jiu și-ar dori să joace și FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, din Liga 3, alegând să mai dispute câteva meciuri la Drobeta Turnu Severin înainte de a se muta în Gorj.
Citește și:
- 18:31 - Mandat încheiat prematur! Cosmin Olăroiu nu mai continuă pe banca Emiratelor Arabe Unite
- 12:54 - Doliu în Oltenia! Fost antrenor al Craiovei s-a stins la doar 58 de ani
- 11:49 - Dinamo, sezon încheiat cu dezamăgire! Ce a spus Andrei Nicolescu după înfrângerea cu FCSB
- 10:49 - George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News