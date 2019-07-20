Pandurii joacă tot pe sintetic. Când va fi gata noul stadion?

Pandurii Târgu Jiu va începe noul sezon al Ligii 2 tot pe terenul sintetic de lângă noua arenă din oraș, a cărei inaugurare a fost amânată deja de nenumărate ori.

Cu toate că s-au efectuat lucrările care mai erau de făcut la stadionul care a costat aproape 30 de milioane de euro, recepția acestuia nu a fost încă făcută, iar constructorii mai trebuie să amenajeze peisagistic exteriorul frumoasei.Pandurii a jucat și anul trecut tot pe terenul sintetic de lângă stadion, care a fost omologat de curând și pentru noua stagiune, care debutează la începutul lunii august.La Târgu Jiu și-ar dori să joace și FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, din Liga 3, alegând să mai dispute câteva meciuri la Drobeta Turnu Severin înainte de a se muta în Gorj.