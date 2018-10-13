”Pandurii” au bătut liderul și au depășit criza de formă

Pandurii Târgu Jiu a oprit seria de două eșecuri consecutive cu o victorie splendidă în fața Sportului Snagov, echipă care ocupa primul loc în Liga 2 și era neînvinsă în acest sezon.

După înfrângerile cu UTA și Academica Clinceni, în care au evoluat în mare parte haotic, gorjenii au făcut un meci bun cu Snagovul pe teren propriu.Ilfovenii au dominat startul partidei, însă puternicul Nsiah a deschis scorul în minutul 32, după o pătrundere frumoasă în careu, finalizată cu un șut bun, la firul ierbii.Căpitanul Pârvulescu a fost un pericol constant la poarta oaspeților pe toată durata partidei, în timp ce defensiva ”alb-albastră” - punctul slab al echipei - a funcționat optim.Nsiah a fost la originea și celui de-al doilea gol, fiind oprit neregulamentar în careu de către Ilie, care a văzut și cartonașul roșu. După penalty-ul ratat cu UTA, Tudoran n-a mai greșit și a definitivat o victorie mare pentru trupa din Târgu Jiu, care urcă până pe locul 7 în clasament.După 12 de etape, oamenii lui Adrian Bogoi au adunat 21 de puncte, cu șase mai puține decât co-liderii din Clinceni și Snagov.Pentru Pandurii urmează un alt adversar din Ilfov, Balotești, care este abia pe locul 18 în clasament, având o zestre de doar 8 puncte.