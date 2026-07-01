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Sport· 2 min citire
Lionel Messi îl caută pe Spider-Man în New York! Colaborarea spectaculoasă dintre FIFA și Sony
Lionel Messi, Tom Holland
Publicat1 iul. 2026, 15:12
Actualizat1 iul. 2026, 15:13
Lionel Messi surprinde din nou, de această dată în afara terenului de fotbal. Căpitanul Argentinei apare în teaser-ul noului film din franciza „Spider-Man: Brand New Day”, o producție realizată de Sony Pictures în parteneriat cu FIFA, care promovează atât pelicula, cât și Campionatul Mondial.
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