Sport· 2 min citire

Casa Albă continuă să-l susţină pe Gianni Infantino: „Oamenii sunt invidioşi pe cei care realizează lucruri măreţe”

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 11:25
Sursărealitatea.net

Andrew Giuliani, responsabilul de la Casa Albă însărcinat cu organizarea Cupei Mondiale, i-a luat în vizor pe criticii preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, a cărui muncă o laudă.

Proiectul, abandonat deocamdată, al preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a înfiinţa o societate comercială cu scopul de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale continuă să provoace reacţii. În marea majoritate negative, uneori în favoarea sa.

Andrew Giuliani, fiul fostului primar al New York-ului, Rudy Giuliani, şi director executiv al "White House Task Force" (grupul de lucru al Casei Albe) pentru Cupa Mondială, şi-a exprimat vineri sprijinul faţă de Infantino, calificându-i pe detractorii acestuia drept "invidioşi".

Într-un interviu acordat publicaţiei The Athletic, Giuliani, care a susţinut deja cazul suspendării americanului Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale, a afirmat că politica şi meschinăria sunt adevăratele motive ale acestui val de proteste: "Este o chestiune politică. Am observat acest lucru şi atunci când au fost vizaţi alţi oameni. Oamenii sunt invidioşi pe cei care realizează lucruri măreţe; or, ceea ce a făcut Gianni Infantino pentru FIFA a fost să o ducă la un nivel fără precedent, un nivel pe care probabil nu-l credeau atins."

"Ne aflăm într-o situaţie în care sportul a fost monetizat şi comercializat", a continuat Giuliani.

"Trebuie să analizăm ansamblul muncii depuse de Gianni şi să recunoaştem că el caută mereu să-şi îmbunătăţească organizaţia; asta este esenţialul... Aş privi ansamblul muncii sale şi mi-aş spune: «Aceasta este persoana pe care aş vrea să o văd la conducere».", a afirmat el.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gianni infantinofifacasa albadonald trumpcupa mondiala

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe