Fotbal: Argentinianul Cristian Romero (Tottenham) a semnat cu Atletico Madrid

Publicat 15 aug. 2026, 13:57 Sursă realitatea.net

Atletico Madrid a anunțat oficial, sâmbătă, transferul fundașului argentinian Cristian Romero, campion mondial în 2022 și finalist al Cupei Mondiale din 2026, de la clubul englez de fotbal Tottenham, pentru o sumă estimată la 40 de milioane de euro, informează AFP.

Distribuie articolul