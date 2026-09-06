Inter, meci nebun în Serie A. Elevii lui Chivu au revenit senzațional de la 0-2 în derby-ul cu Napoli

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 07:55

Campioana en-titre a Seriei A, Inter Milano, a revenit de la un scor de 2-0 și a obținut o victorie superbă împotriva vicecampioanei de anul trecut, Napoli.

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