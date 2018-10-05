Încă o datorie de achitat pentru Pandurii

După ce a câștigat un proces cu sponsorii, care sunt obligați să plătească grupării din Târgu Jiu peste 9 milioane de lei, Pandurii trebuie să achite la ANAF o creanță de peste 681.000 de lei.

Clubul Pandurii Lignitul Târgu Jiu, aflat în insolvenţă, a pierdut definitiv la Curtea de Apel din Craiova un proces cu Finanţele Publice, asupra unei creanțe pe care lichidatorul și conducătorii grupării nu o recunoșteau.”Admite cererea de plată formulată de apelanta contestatoare AJFP Gorj şi obligă lichidatorul judiciar să achite apelantei contestatoare suma de 681.254.170 lei, creantă curentă. Definitivă”, se precizează în sentința Curţii de Apel din Craiova.Sentința este definitivă.De cealaltă parte, decizia Tribunalului Gorj, care obligă la plata a peste 9 milioane de lei de către asociații CEO, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Local Târgu Jiu și Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, poate fi atacată în justiție.