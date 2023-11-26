Handbal feminin: Selecţionerul Florentin Pera a anunţat locul de 18 jucătoare pentru Campionatul Mondial

Turneul de la Bistriţa a fost o ultimă verificare înaintea participării la Campionatul Mondial
Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Florentin Pera, a anunţat lotul de 18 jucătoare pentru Campionatul Mondial, care va avea loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, între 29 noiembrie şi 17 decembrie.
Faţă de lotul pe care l-a avut la dispoziţie la Trofeul Carpaţi, câştigat sâmbătă, Pera a renunţat la portarul Elena Şerban (Dunărea Brăila) şi la extrema stânga Ana Maria Tănasie (CS Minaur Baia Mare).
Turneul de la Bistriţa a fost o ultimă verificare înaintea participării la Campionatul Mondial, la care România va juca în Grupa E, la Herning (Danemarca), urmând să înfrunte în ordine Chile (1 decembrie), Serbia (3 decembrie) şi Danemarca (5 decembrie).
România este singura naţională care a participat la toate cele 26 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
Echipa naţională de handbal feminin a României are ca obiectiv la Campionatul Mondial clasarea pe unul dintre locurile 1-7, pentru a putea participa la turneul preolimpic.
Lotul României:
portari: Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Yuliya Dumanska (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea),
extreme stânga: Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Alexandra Dindiligan (CSM Bucureşti);
interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Cristina Neagu (CSM Bucureşti), Claudia Paşcan (SCM ''U'' Craiova);
centri: Eliza Buceschi (CS Rapid Bucureşti), Cristina Laslo (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud), Andreea Popa (Dunărea Brăila);
interi dreapta: Daria Bucur (Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea);
extreme dreapta: Alexandra Badea (CS Rapid Bucureşti), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud);
pivoţi: Nicoleta Balog (Dunărea Brăila), Lorena Ostase (CS Rapid Bucureşti), Crina Pintea (CSM Bucureşti);
Staff: Florentin Pera (antrenor principal), Bogdan Burcea (antrenor secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor cu portarii), Ştefan Ciuntu (preparator fizic), Florin Oancea (medic), Daniel Constantin Oprea (fizioterapeut), Victor Baciu (fizioterapeut), Ioan-Radu Cheregi (analist video), Radu Chirvase (director marketing), Nicoleta Alexandrescu (antrenor federal).
AGERPRES