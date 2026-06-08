Handbal feminin: Metz este noua campioană a Europei. CSM București a câștigat finala mică din Liga Campionilor

Sursă: realitatea.net

În finala mică, CSM București a obținut medaliile de bronz după victoria clară în fața lui Brest.

Metz a câștigat în premieră Liga Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o pe campioana ultimelor două ediții, Gyor, scor 31-29, în finala disputată la Budapesta.

Formația franceză își trece astfel în palmares primul trofeu al competiției, după mai multe prezențe în fazele finale. În finala mică, CSM București a obținut medaliile de bronz după victoria clară în fața lui Brest, scor 32-26. Echipa bucureșteană a controlat jocul de la un capăt la altul și a încheiat turneul pe podium la revenirea în Final Four după o pauză de opt ani.

Pentru CSM București, Elizabeth Omoregie a fost cea mai bună marcatoare, cu opt goluri, în timp ce Gabriela Moreschi a încheiat meciul cu zece intervenții. Metz s-a impus anterior în semifinală în fața echipei din București, scor 32-27, în timp ce Gyor a ajuns în finală după o victorie la limită cu Brest.

Ziua finalelor de la Budapesta a inclus și finala EHF Youth Trophy, disputată chiar în MVM Dome, în deschiderea turneului final al senioarelor. Echipa de junioare a CSM București a pierdut trofeul după un meci dramatic cu Debrecen, în care a revenit spectaculos de la un deficit de șase goluri în minutul 52 și a egalat pe final, la 33-33. Partida a intrat în prelungiri, unde formația maghiară s-a impus cu 41-39.