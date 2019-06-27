Cetățean de onoare la 9 ani

O tânără gimnastă din Roșia de Amaradia va deveni cetățean de onoare al comunei la doar 9 ani.

Viviana Gînju, care a trăit primii 7 ani din viață la Roșia de Amaradia, mutându-se apoi la Deva pentru a-și urma pasiunea pentru gimnastică, are deja un palmares impresionant.La Campionatul Național din acest an, organizat la Buzău, Viviana Gînju a cucerit aurul la individual compus, sol, paralele și bârnă, iar la sărituri a obținut bronzul. La Naționalele de juniori III, gimnasta a devenit campioană la sol și paralele.”Am sărit și noi în ajutor și îi vom oferi titlul de Cetățean de onoare și suma de 3.000 de lei, o sumă nu foarte mare, dar care sperăm să o ajute”, a spus primarul din Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman.Tânăra gimnastă nu provine dintr-o familie foarte înstărită, mama ei plecând la muncă în străinătate pentru a o putea susține.