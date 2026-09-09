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Sport· 2 min citire
Ce sfat i-a dat Sorin Cârțu lui Baiaram: „Aici e problema”
Ștefan Baiaram a fost sfătuit de Sorin Cârțu să nu mai fie atent ce spune lumea
Fostul oficial al Universității Craiova i-a oferit un sfat prețios tânărului jucător înaintea meciurilor din Bănie.
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