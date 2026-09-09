Sport· 2 min citire

Ce sfat i-a dat Sorin Cârțu lui Baiaram: „Aici e problema”

Ștefan Baiaram a fost sfătuit de Sorin Cârțu să nu mai fie atent ce spune lumea

Ștefan Baiaram a fost sfătuit de Sorin Cârțu să nu mai fie atent ce spune lumea

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 13:06

Fostul oficial al Universității Craiova i-a oferit un sfat prețios tânărului jucător înaintea meciurilor din Bănie.

Sorin Cârțu, fosta glorie și fost președinte al clubului CS Universitatea Craiova, a intervenit direct în evoluția tânărului fotbalist Ștefan Baiaram, purtând cu acesta o discuție deschisă despre presiunea resimțită la echipă. Cârțu a dezvăluit sfatul pe care i l-a oferit jucătorului oltean înaintea următoarelor provocări competiționale.

Presiunea mediatică și concentrarea pe fotbal

(n.r. despre Baiaram) Eu nu ştiu de ofertă concretă la club. Bine, atunci, cu declaraţiile lui de acolo s-a grăbit, pe urmă au fost şi anumite reacţii împotriva lui...

Dar nu se opune nimeni, dar trebuie să cazi de comun acord. Acum e accidentat, uşoară accidentare. E o jenă musculară, dar nu s-a vrut să se rişte cu el. În rest, joacă, trebuie să joace şi să încerce să îşi atingă forma sportivă de anul trecut. N-au fost nu ştiu ce oferte, cum s-a scris. El trebuie să se detaşeze. Aici e problema!

Detaşează-te odată de ce vorbeşte lumea, ce se spune. Încearcă să intri în joc cu pase simple până începi să prinzi încredere, intri în joc şi îţi revii. El are calitate. Toată treaba e doar la el, să se ajute el singur. Nu are nevoie de nimeni. Trebuie să îşi facă o analiză radicală, el cu el”, a declarat Sorin Cărțu, la Prima Sport.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorin cartu universitatea craiova

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe