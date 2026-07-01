Bombă pe piața transferurilor! Michael Olise vrea la Real Madrid după Campionatul Mondial

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 17:43

Michael Olise, în vârstă de 24 de ani, este tot mai des menționat în presa internațională ca unul dintre cei mai doriți jucători ai momentului. Mijlocașul lui Bayern München traversează o perioadă excelentă la Campionatul Mondial cu naționala Franței, iar numele său este deja asociat cu un posibil transfer spectaculos în perioada următoare.

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