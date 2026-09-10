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Sport· 1 min citire
Arnold Garita, uluit de condițiile găsite la FCSB: „În Franța nu se întâmplă așa ceva!”
Arnold Garita a ajuns la FCSB în acest sezon
Noul atacant al roș-albaștrilor a fost impresionat de facilitățile de recuperare de la baza de pregătire, susținând că acestea depășesc standardele din Ligue 1.
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