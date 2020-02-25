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Violență domestică în ziua de Dragobete, în Gorj

Violență domestică în ziua de Dragobete, în Gorj

Violență domestică în ziua de Dragobete, în Gorj

Scris de Breazu sorin Publicat: 25 feb. 2020, 12:32

O femeie în vârstă de 54 de ani, din Jupânești, a fost bătută de soțul ei (49 de ani), chiar în ziua de Dragobete, sărbătoarea dragostei în România.

O femeie în vârstă de 54 de ani, din Jupânești, a fost bătută de soțul ei (49 de ani), chiar în ziua de Dragobete, sărbătoarea dragostei în România.

Polițiștii au fost chemați de o vecină, iar după constatarea faptelor au întocmit un dosar penal pentru violență în familie.

De asemenea, s-a luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de cinci zile față de bărbatul violent.

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