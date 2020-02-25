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Violență domestică în ziua de Dragobete, în Gorj
Violență domestică în ziua de Dragobete, în Gorj
O femeie în vârstă de 54 de ani, din Jupânești, a fost bătută de soțul ei (49 de ani), chiar în ziua de Dragobete, sărbătoarea dragostei în România.
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