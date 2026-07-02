Un bărbat luptă pentru viață sub dărâmături, de șapte zile, în Venezuela: salvatorii încearcă să ajungă la el

Salvatorii desfășoară o operațiune contracronometru în Venezuela pentru a scoate un bărbat de 43 de ani rămas blocat sub ruinele unei clădiri prăbușite în urma cutremurelor devastatoare din 24 iunie. Autoritățile spun că acesta este în viață și a reușit să primească apă, la o săptămână după dezastru.
Operațiune de salvare extrem de dificilă
Hernan Gil Flores, agent de securitate în vârstă de 43 de ani, a rămas prins în cabina sa de pază aflată în parcarea subterană a unei clădiri cu șapte etaje din Catia La Mar, una dintre cele mai afectate localități de pe coasta Venezuelei.
Câteva sute de salvatori lucrează pentru a ajunge la el, însă intervenția este îngreunată de riscul prăbușirii altor clădiri avariate. „Este o operațiune de salvare extrem de complexă. Există mai multe clădiri care se înclină spre clădirea din care încercăm să-l salvăm”, a declarat pentru CBS News Manny Sampang, unul dintre coordonatorii echipelor de intervenție din cadrul Departamentului de Pompieri al comitatului Los Angeles, venit în Venezuela pentru a sprijini operațiunile de salvare.
Familia a reușit să ia legătura cu el
Potrivit echipelor de intervenție, Hernan Gil Flores este localizat în cabina de pază unde se afla în momentul producerii cutremurelor.
Soția sa, Gusbimar Gonzalez, a declarat pentru CBS News că salvatorii au reușit să comunice cu acesta. „Nu este rănit și au reușit să-i ducă apă”, a spus femeia, exprimându-și speranța că soțul său va fi scos în viață.
Peste 1.900 de morți și zeci de mii de dispăruți
Cele două cutremure cu magnitudini de 7,5 și 7,2, produse la doar un minut distanță în seara de 24 iunie, au provocat distrugeri uriașe în Venezuela. Potrivit autorităților și Organizației Națiunilor Unite, bilanțul a depășit 1.900 de morți, iar zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute.
Datele satelitare analizate de NASA arată că aproape 59.000 de clădiri au fost avariate grav sau s-au prăbușit complet, în timp ce aproximativ 1,8 milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar.
Salvări miraculoase printre ruine
În ciuda trecerii timpului, echipele de intervenție continuă să găsească supraviețuitori. Printre cele mai spectaculoase salvări se numără cea a unui bebeluș de doar 18 zile și a mamei sale, scoși în viață după 32 de ore petrecute sub dărâmături. Într-un alt caz, o femeie și copilul ei de nouă luni au fost salvați cu răni ușoare.
Până în prezent, autoritățile venezuelene afirmă că aproximativ 6.400 de persoane au fost recuperate în viață din zonele afectate de seism. Operațiunea pentru salvarea lui Hernan Gil Flores continuă, la șapte zile de la unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria recentă a Venezuelei.