Arafat, după fake-news-ul privind ambulanța care „fură copii”: „Dezinformarea trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități”

Publicat 9 aug. 2026, 12:39 Actualizat 9 aug. 2026, 12:40 Sursă Realitatea.net

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat ferm un incident petrecut la Cluj, unde o ambulanță aflată în misiune a fost blocată și atacată, pe fondul unor informații false răspândite pe rețelele de socializare.

Distribuie articolul