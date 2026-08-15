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Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene

Nivel râul Rin / Profimedia

Nivel râul Rin / Profimedia

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat15 aug. 2026, 16:19
Actualizat15 aug. 2026, 16:20
SursăRealitatea.Net

Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent, potrivit Reuters. La Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de stația de măsurare a ajuns vineri seară la doar 6 centimetri.

Datele agenției germane pentru navigație interioară WSV arată că, sâmbătă dimineață, nivelul măsurat la Kaub era de 8 centimetri. Recordul anterior, înregistrat în 2018, era de 25 de centimetri.

Rinul este, în realitate, cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de acest reper. Cota de la Kaub este însă utilizată în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație.

Transporturile sunt redirecționate către camioane și trenuri

Nivelul extrem de scăzut al apei îngreunează transportul fluvial, iar o mare parte dintre mărfuri este redirecționată către transportul rutier și feroviar.

Rinul reprezintă o arteră esențială pentru industria europeană și este folosit pentru transportul produselor chimice, materiilor prime, combustibililor și al altor mărfuri.

Companiile germane au început deja să raporteze perturbări. Producătorii de produse chimice, companiile de utilități, firmele din industria siderurgică și sectorul agricol avertizează asupra creșterii costurilor, blocajelor în transport și reducerii producției.

Nivelul apei la Kaub nu a mai depășit 78 de centimetri de la jumătatea lunii iulie. Potrivit Institutului pentru Economie Mondială din Kiel, dacă nivelul rămâne sub acest prag timp de 30 de zile consecutive, producția industrială poate scădea cu aproximativ 1%. O situație similară a fost întâlnită în 2018 și 2022.

Seceta prelungită și temperaturile ridicate din Europa amplifică presiunile asupra industriei germane, obligând companiile să recurgă la alternative mai costisitoare pentru transportul mărfurilor.

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