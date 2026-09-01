UE suspendă importurile de carne, ouă și miere din Brazilia din cauza normelor de folosire a antibioticelor

Bruxellesul nu a avansat, deocamdată, un termen pentru reluarea importurilor.
Comisia Europeană solicită autorităților statului sud-american garanții suplimentare despre respectarea normelor sanitare, potrivit France Presse.
Bruxellesul consideră că Brazilia nu a demonstrat suficient conformitatea produselor exportate cu regulile UE referitoare la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor.
„Brazilia este un partener important al UE și colaborăm strâns, într-un mod constructiv și pozitiv, cu autoritățile braziliene pentru a asigura conformitatea acestora cu aceste cerințe. Odată ce această conformitate va fi demonstrată, exporturile către UE vor putea fi reluate”, a transmis o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.
În cazul cărnii de pasăre și al mierii, este în desfășurare un audit care ar urma să se încheie vineri. Dacă rezultatele vor fi favorabile, iar statele membre își vor da acordul, importurile de carne de pasăre din Brazilia ar putea fi reluate în următoarele săptămâni.
Pentru carnea de vită, perioada de suspendare ar putea fi mai lungă, din cauza ciclurilor diferite de producție.
Comisia Europeană nu a avansat, deocamdată, un termen pentru reluarea importurilor.
Decizia intervine într-un context sensibil, după ce acordul de liber schimb semnat în ianuarie 2026 între UE și statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) a fost criticat de organizațiile agricole și de autoritățile franceze.
Brazilia a fost, în 2025, al doilea exportator de carne de vită către Uniunea Europeană, cu livrări de peste 92.000 de tone, evaluate la mai mult de 713 milioane de euro.
Normele europene interzic folosirea antimicrobienelor pentru stimularea creșterii animalelor sau pentru sporirea randamentelor. De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu substanțe antimicrobiene rezervate combaterii infecțiilor la oameni.
Regulile fac parte din strategia comunitară de limitare a rezistenței la antimicrobiene. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, infecțiile rezistente la medicamente provoacă direct peste un milion de decese anual și contribuie la alte aproape 5 milioane de decese.