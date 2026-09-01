Economie· 1 min citire

Când va fi gata o autostradă importantă pentru românii care merg în Grecia

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 1 sept. 2026, 08:39

Tronsonul vital pentru românii care merg în Grecia se apropie de finalizare, anunță autoritățile bulgare

Lucrările la autostrada Ruse – Veliko Târnovo, pe sectorul dintre Ruse și Biala, se află în plină desfășurare. Ministrul Ivan Șișkov a declarat, în timpul unei inspecții pe șantier, că termenul de finalizare este sfârșitul lui 2028.

Proiectul este finanțat exclusiv din fonduri europene, valoarea tronsonului și a centurii ocolitoare ridicându-se la 525 de milioane de euro.

Proiectul, gândit ca un întreg până la Makaza

Ministrul a subliniat că obiectivul este finalizarea întregii autostrăzi de la Ruse până la Makaza. În 30-40 de zile ar urma să înceapă elaborarea planului detaliat pentru restul traseului, ceea ce ar accelera lucrările spre Veliko Târnovo.

Autostrada are 132,84 km și este împărțită în trei tronsoane. Primul, Ruse – Biala (40,14 km), are proiect tehnic finalizat și autorizație de construire. Al doilea, centura Biala (35,4 km), a început în 2023. Pentru al treilea tronson, procedura de achiziție a fost suspendată recent din cauza unor nereguli.

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