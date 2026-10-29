Pompierul gorjean Alin Negoescu, în stare critică în Grecia. Soția face apel urgent pentru donare de sânge
Pompier în stare gravă în Grecia / IGSU
Pompierul gorjean Alin Negoescu este în stare critică la un spital din Salonic. Soția sa cere ajutor urgent pentru donarea de sânge în Grecia.
Alin-Constantin Negoescu, un pompier din județul Gorj, în vârstă de 47 de ani, este internat în stare critică la un spital din Salonic, Grecia, și are nevoie urgentă de transfuzii de sânge. Soția sa, Gabriela Negoescu, a lansat un apel umanitar, adresat în special românilor și celorlalte persoane aflate în Grecia, care pot contribui prin donare.
Bărbatul se află de aproximativ o lună în secția de Terapie Intensivă a Spitalului General „Gennimatas” din Salonic, unde primește îngrijiri medicale în urma unor complicații grave.
Soția pompierului gorjean cere ajutor pentru donarea de sânge
Gabriela Negoescu a transmis un mesaj prin care solicită sprijinul persoanelor care pot dona sânge pentru soțul său. Familia speră ca apelul să ajungă la cât mai mulți oameni aflați în apropierea unităților medicale din Salonic.
Potrivit mesajului transmis de soția pacientului, Alin Negoescu are nevoie urgentă de transfuzii, iar starea sa necesită în continuare îngrijiri medicale specializate.
Familia îi îndeamnă și pe cei care nu se află în Grecia să distribuie apelul, pentru ca informația să ajungă la potențiali donatori.
Unde se poate dona sânge pentru Alin Negoescu
Potrivit informațiilor transmise de familie, donarea se poate face la centrul de transfuzii al Spitalului AHEPA din Salonic, situat pe strada St. Kyriakidi nr. 1, sau la alte centre de recoltare din Grecia.
Persoanele care doresc să ajute trebuie să comunice personalului medical datele pacientului și ale spitalului în care acesta este internat.
Datele necesare pentru identificarea pacientului:
Numele pacientului: Negoescu Alin-Constantin
Numele în limba greacă: Νεγκουέσκου Αλίν-Κωνσταντίν
Spital: Spitalul General „Gennimatas” din Salonic
Denumirea în limba greacă: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς»
Secția: Terapie Intensivă
Alin Negoescu are grupa sanguină AB pozitiv (AB+). Conform apelului familiei, pot veni persoane cu diferite grupe sanguine, însă eligibilitatea donatorilor și compatibilitatea produselor sanguine sunt stabilite exclusiv de personalul medical.
Pompierul din Gorj a suferit mai multe complicații grave
Cazul lui Alin Negoescu a fost relatat anterior de presa locală. Bărbatul se afla în concediu în Grecia când a ajuns de urgență la spital, unde a fost diagnosticat cu ischemie acută la nivelul piciorului stâng.
În ciuda intervențiilor chirurgicale, evoluția medicală a fost complicată, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul stâng. Ulterior, pacientul a dezvoltat și ischemie mezenterică, o afecțiune gravă care afectează circulația sângelui la nivelul intestinului și care a impus noi intervenții chirurgicale.
În prezent, pompierul gorjean se află în continuare internat la Terapie Intensivă, iar familia solicită sprijin pentru asigurarea transfuziilor de sânge necesare.
Apel umanitar pentru pompierul gorjean, tată a doi copii
În vârstă de 47 de ani, Alin Negoescu este tatăl a doi copii. În aceste momente dificile, familia încearcă să mobilizeze cât mai multe persoane care pot contribui la găsirea donatorilor.
Apelul se adresează în special celor care se află în Salonic sau în alte zone din Grecia și pot ajunge la centrele de donare.
Cei care nu pot dona sunt încurajați să distribuie informația, astfel încât mesajul să ajungă la persoane care pot oferi ajutor.
Familia speră ca solidaritatea oamenilor să contribuie la sprijinirea pompierului gorjean în lupta pentru recuperare.
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