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Pisică moartă în fața blocului din Constanța, descoperire șocantă făcută de polițișt

Pisică moartă în fața blocului din Constanța, descoperire șocantă făcută de polițișt

Pisică moartă în fața blocului din Constanța, descoperire șocantă făcută de polițișt

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 19 nov. 2025, 19:43

Pisică moartă în fața blocului din Constanța, descoperire șocantă făcută de polițișt

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a anunțat că, în cadrul unui dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, sub coordonarea procurorilor, au reținut un bărbat de 40 de ani suspectat de comiterea faptelor.

Pisică moartă în fața blocului din Constanța, descoperire șocantă făcută de polițișt

Potrivit comunicatului IPJ Constanța, la data de 11 noiembrie, în jurul orei 19:20, o femeie a anunțat prin 112 că a găsit o pisică moartă în fața blocului în care locuiește. Investigațiile au arătat că animalul ar fi fost ucis de un bărbat de 40 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce se afla în locuința sa.

Pe 14 noiembrie, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului, ocazie cu care au fost ridicate mai multe obiecte ce ar fi fost folosite pentru uciderea pisicii.

Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, urmând ca joi să se decidă măsurile legale ce se impun.

"Astfel, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 19:20, poliţiştii au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că în faţa blocului în care locuieşte se află un exemplar felin decedat.

În urma investigaţiilor efectuate a reieşit faptul că, în timp ce s-ar fi aflat în locuinţa sa, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Constanţa, ar fi provocat decesul pisicii", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

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