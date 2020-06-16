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Mamă și bebeluș din Gorj, infectați cu coronavirus

Mamă și bebeluș din Gorj, infectați cu coronavirus

Mamă și bebeluș din Gorj, infectați cu coronavirus

Scris de Breazu sorin Publicat: 16 iun. 2020, 14:00

O mamă și un sugar de trei luni, din Turceni, au fost depistați pozitiv cu coronavirus.

O mamă și un sugar de trei luni, din Turceni, au fost depistați pozitiv cu coronavirus.

Cei doi sunt în stare bună, internați la Spitalul din Târgu Cărbunești.

Mama ar fi luat virusul de la soțul întors recent din Suedia.

Până astăzi, în Gorj, numărul cazurilor de coronavirus a ajuns la 175.

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