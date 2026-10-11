La doar 6 ani, cucerește podiumurile de modă

Elisabeth Maria Lăpădat are doar 6 ani dar este deja un nume mare în lumea modelingului. Deși se află la început de drum, micuța a acumulat deja experiență în cadrul unor ședințe foto profesionale, prezentări de modă și apariții pe podium.
În septembrie 2026, Elisabeth a obținut Locul I la Top Model Divine, a câștigat titlul de Miss Popularitate – Top Model Divine și a obținut Locul II la Model of the Universe.
Unul dintre cele mai importante momente ale parcursului său de până acum a fost participarea la Milano Fashion Week, o experiență internațională importantă pentru un model de numai 6 ani.
Tot în această toamnă, eleva urmează să reprezinte România în Turcia, la Golden Star Kids 2026.
De asemenea, Elisabeth va reprezenta România și în Lituania, la Amber Models Registration 2026, în Kaunas, o nouă experiență internațională în cadrul căreia va participa la activități de runway și catwalk și își va prezenta calitățile de model.