La doar 6 ani, cucerește podiumurile de modă

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 10:29

Elisabeth Maria Lăpădat are doar 6 ani dar este deja un nume mare în lumea modelingului. Deși se află la început de drum, micuța a acumulat deja experiență în cadrul unor ședințe foto profesionale, prezentări de modă și apariții pe podium.

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