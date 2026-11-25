Percheziții de amploare la clanul Cămătaru! Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre artiștii vizați de ancheta DIICOT
Percheziții DIICOT la clanul Cămătaru
DIICOT a efectuat 45 de percheziții într-un dosar care vizează clanul Cămătaru. Florin Salam, Tzancă Uraganu și alți artiști ar fi printre presupusele victime.
Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor din Capitală, miercuri dimineață, într-un dosar care vizează activitatea unor grupări suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism. Printre persoanele despre care există informații că ar fi fost vizate de anchetă se numără și frații Nuțu și Sile Cămătaru.
Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, au fost puse în aplicare 45 de mandate de percheziție în București și în alte șase județe. Investigația vizează două grupări care ar fi acționat împreună pentru obținerea unor câștiguri importante prin intimidare, constrângere și exploatarea mai multor persoane.
Surse judiciare citate de Realitatea PLUS susțin că printre persoanele care ar fi avut de suferit de pe urma activității grupărilor s-ar afla și artiști cunoscuți din lumea muzicii de petrecere, precum Florin Salam, Tzancă Uraganu, Biju și Luis Gabriel.
Artiști celebri, presupuse victime ale grupării Cămătaru
Conform informațiilor din anchetă, cele două grupări s-ar fi constituit începând cu anul 2025 și ar fi urmărit să obțină controlul asupra activității unor interpreți de muzică lăutărească.
Procurorii susțin că artiștii ar fi fost supuși unor presiuni constante pentru a respecta anumite condiții impuse de membrii grupărilor. Mai mult, aceștia ar fi fost împiedicați să participe la evenimente organizate de persoane sau cluburi considerate concurente.
În acest mecanism ar fi fost introduse inclusiv așa-numitele taxe de protecție, prezentate drept costuri pentru servicii de pază. Anchetatorii susțin că persoanele vizate ar fi fost monitorizate inclusiv prin intermediul unor apropiați, care aveau rolul de a supraveghea activitatea artiștilor.
Artiști amenințați pentru a nu cânta la evenimente concurente
Un episod important investigat de procurori ar viza sezonul estival din 2026. Potrivit anchetatorilor, mai mulți interpreți de muzică lăutărească ar fi fost amenințați pentru a nu participa la evenimente organizate de cluburi rivale sau la un festival care ar fi intrat în competiție cu afacerile grupărilor investigate.
Presiunile ar fi avut ca scop limitarea libertății artiștilor de a-și desfășura activitatea profesională și controlarea contractelor încheiate pentru participarea la spectacole.
Concerte fără plată și prestații impuse prin intimidare
Ancheta DIICOT scoate la iveală și suspiciuni potrivit cărora unii artiști ar fi fost obligați să accepte să cânte gratuit, în schimbul posibilității de a participa la anumite evenimente.
Într-un alt caz, una dintre persoanele vătămate ar fi fost constrânsă să presteze servicii artistice în beneficiul grupării fără să fie remunerată sau primind sume mult mai mici decât tarifele obișnuite de pe piață.
Potrivit procurorilor, notorietatea unuia dintre presupuşii lideri ai grupării, cunoscut pentru antecedentele penale și implicarea în fapte violente, ar fi fost folosită pentru intimidarea artiștilor și a intermediarilor care încercau să le contracteze serviciile.
Peste 40 de persoane, așteptate la audieri la sediul DIICOT
În urma celor 45 de percheziții desfășurate în București și în șase județe, peste 40 de persoane urmează să fie aduse la sediul central al DIICOT pentru audieri.
Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități a grupărilor, identificarea persoanelor implicate și evaluarea prejudiciului.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile formulate în această etapă reprezintă suspiciuni care urmează să fie verificate în cadrul procedurilor judiciare.
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