Polițist din Gorj, pus sub control judiciar pentru 60 de zile!
Polițist cercetat / Facebook Poliția Română
Un polițist din Gorj a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta vizează cămătărie, abuz în serviciu și fals. Patru suspecți, în dosar.
Un agent de poliție din județul Gorj a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de cămătărie, abuz în serviciu și fals. Ancheta îi vizează pe doi agenți de poliție și alte două persoane din anturajul acestora.
Măsura preventivă a fost dispusă prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în data de 24 noiembrie 2026, după administrarea probelor în dosar. Informația a fost confirmată miercuri de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
Un agent de poliție din Gorj, sub control judiciar pentru 60 de zile
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, unul dintre cei doi polițiști cercetați în acest dosar a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
În cazul celui de-al doilea agent nu a fost dispusă, până în prezent, nicio măsură preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualei implicări a persoanelor vizate.
Dosarul penal vizează presupuse infracțiuni de camătă, abuz în serviciu și fals, iar ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.
Doi polițiști ar fi împrumutat bani colegilor în schimbul unor dobânzi
Conform informațiilor transmise de IPJ Gorj, cei doi agenți de poliție ar fi oferit, pe parcursul anului 2026, diferite sume de bani unor colegi, solicitând în schimb dobânzi.
Anchetatorii susțin că aceste operațiuni s-ar fi desfășurat în mod repetat. În cauză sunt cercetate patru persoane: cei doi agenți de poliție și alte două persoane din anturajul lor.
Dosarul a fost deschis la începutul anului 2026, după ce polițiștii din cadrul structurii de control intern s-au sesizat din oficiu cu privire la posibilele fapte.
Ulterior, cauza a fost preluată de un procuror, având în vedere că unul dintre agenții vizați de anchetă are calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare.
Zece percheziții în Gorj, inclusiv la sediile unor structuri de poliție
Ancheta a cunoscut o nouă etapă marți, 24 noiembrie, când polițiștii din cadrul Compartimentului Control Intern al IPJ Gorj au efectuat zece percheziții domiciliare.
Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și a urmărit strângerea probelor necesare pentru documentarea activității presupus infracționale.
Două dintre percheziții au avut loc chiar la sediile unor structuri de poliție în care își desfășoară activitatea agenții cercetați.
IPJ Gorj se delimitează de comportamentele investigate
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au transmis că instituția se delimitează ferm de comportamentele investigate, subliniind că acestea nu reflectă principiile și standardele de integritate și profesionalism promovate de instituție.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care s-ar fi desfășurat activitățile investigate.
Precizăm că plasarea sub control judiciar este o măsură preventivă și nu reprezintă o condamnare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.
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