Publicat 25 nov. 2026, 08:21 Actualizat 25 nov. 2026, 08:23 Sursă Botoșăneanul

Inspectoratul de Poliție Județeană (IPJ) Gorj a desfășurat zece percheziții marți, 24 noiembrie, într-un dosar penal care vizează patru suspecți, dintre care doi agenți de poliție, pentru fapte de camătă, abuz în serviciu și fals.

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