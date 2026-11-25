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Percheziții în Gorj: doi polițiști cercetați pentru camătă și abuz în serviciu
FOTO: Poliția Română/Facebook
Publicat25 nov. 2026, 08:21
Actualizat25 nov. 2026, 08:23
SursăBotoșăneanul
Inspectoratul de Poliție Județeană (IPJ) Gorj a desfășurat zece percheziții marți, 24 noiembrie, într-un dosar penal care vizează patru suspecți, dintre care doi agenți de poliție, pentru fapte de camătă, abuz în serviciu și fals.
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