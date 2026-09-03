Israel Katz amenință Iranul cu o nouă ofensivă: „Îl vom trimite înapoi în Epoca de Piatră”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 16:56

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat joi un avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că Israelul va răspunde cu forță dacă Teheranul atacă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre israeliran