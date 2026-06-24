INHGA: Avertizare de inundații în 29 de județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineața, pentru râuri din 29 de județe ale țării. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și depășirea cotelor de atenție pe numeroase cursuri de apă.

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