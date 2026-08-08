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Incendiu într-un apartament din Vâlcea. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost evacuată de pompieri

Incendiu Vâlcea

Incendiu Vâlcea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 09:06

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din Alunu, județul Vâlcea. Un bărbat a fost găsit căzut în stradă și a fost declarat decedat, iar o femeie a fost scoasă din locuința cuprinsă de flăcări și transportată la spital.

Pompierii au fost alertați după ce au primit informația că o persoană se află blocată în apartament. Înainte de sosirea echipajelor, zece persoane din șase apartamente s-au evacuat singure.

Femeia a fost găsită conștientă și cooperantă și a fost predată unui echipaj medical, care a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe Vâlcea. Din apartamentul afectat de incendiu, pompierii au scos și patru butelii.

Incendiul a fost lichidat, iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită de autorități.

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