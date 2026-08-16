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IGPR: Peste 5.300 de dosare penale și 1.200 de persoane cercetate pentru nereguli la domeniul silvic, în 6 luni
Dosare penale la regimul silvic
Publicat16 aug. 2026, 13:23
Sursărealitatea.net
Autoritățile au înregistrat 5.351 de dosare penale, în care sunt cercetate peste 1.200 de persoane, pentru neregulile constatate în domeniul silvic, în primele 6 luni ale anului, informează Poliția Română.
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