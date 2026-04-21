Cătălin Predoiu, despre funcția de premier: „Respect decizia partidului”

Cătălin Predoiu a declarat că nu ia în calcul o eventuală preluare a funcției de prim-ministru în afara unei decizii asumate de partid, fiind întrebat despre posibilitatea unei variante de compromis în acest sens.

Afirmația a fost făcută marți, în cadrul unei conferințe de presă, în contextul unor speculații privind o posibilă propunere venită din partea președintelui Nicușor Dan.

Predoiu a subliniat că, de-a lungul carierei sale, toate funcțiile pe care le-a ocupat au fost rezultatul unor decizii politice sau instituționale clare, fie în perioada în care activa ca tehnocrat, fie ca membru al Partidul Național Liberal. În opinia sa, această regulă va rămâne valabilă și în viitor.

El a precizat, de asemenea, că în interiorul partidului nu au existat discuții privind o eventuală schimbare a premierului sau desemnarea unui alt liberal pentru această funcție.

În același timp, conducerea PNL, împreună cu grupurile parlamentare, a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru actualul prim-ministru, Ilie Bolojan, și pentru continuarea programului de guvernare și a reformelor asumate.