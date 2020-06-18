Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională

Scris de Breazu sorin Publicat: 18 iun. 2020, 10:22

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la școlile din Arcani și Turcinești, localități aflate lângă Târgu Jiu, s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale, examenul ce pune capăt anilor de gimnaziu, doar câte patru elevi.

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