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Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională

Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională

Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională

Scris de Breazu sorin Publicat: 18 iun. 2020, 10:22

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la școlile din Arcani și Turcinești, localități aflate lângă Târgu Jiu, s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale, examenul ce pune capăt anilor de gimnaziu, doar câte patru elevi.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la școlile din Arcani și Turcinești, localități aflate lângă Târgu Jiu, s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale, examenul ce pune capăt anilor de gimnaziu, doar câte patru elevi.

La școlile din Ciuperceni, Schela, Cătunele și Jupânești susțin Evaluarea Națională doar câte 9 elevi.

Pe de altă parte, școala din Gorj cu cei mai mulți elevi care susțin probele este Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, cu 174 de candidați.

La nivelul județului Gorj, peste trei mii de elevi au mers la probele Evaluării Naționale, iar puțin peste o sută din cei înscriși au absentat.

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