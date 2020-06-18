Advertising
Social· 1 min citire
Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională
Care sunt școlile din Gorj cu cei mai puțini elevi prezenți la Evaluarea Națională
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, la școlile din Arcani și Turcinești, localități aflate lângă Târgu Jiu, s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale, examenul ce pune capăt anilor de gimnaziu, doar câte patru elevi.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:42Interzis pe drumurile tehnologice de pe A7. Autoritățile te urmăresc pe camere și fac plângere la Poliție
- 13:26Lovitură de 2 milioane de euro la Corbeanca! Cum au reușit doi suspecți să golească locuința unui afacerist italian
- 13:13Măsuri speciale pe calea ferată: CFR anunță posibile restricții de viteză din cauza caniculei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News