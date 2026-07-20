Atenție la vipere pe traseele montane! Recomandări pentru turiști în cazul unei mușcături

Publicat 20 iul. 2026, 08:20 Sursă Realitatea.Net

În această perioadă, turiștii care merg pe traseele montane sunt sfătuiți să fie vigilenți, deoarece viperele au ieșit la soare și pot fi întâlnite în special în zonele stâncoase sau la marginea pădurilor. Specialiștii explică măsurile care trebuie luate imediat după o mușcătură și avertizează asupra greșelilor ce pot înrăutăți starea victimei.

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