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Cruzime fără margini în Gorj. Un bărbat a fost reținut după ce a ucis doi pui de pisică
FOTO: Arhivă
Publicat20 iul. 2026, 12:14
SursăRealitatea.Net
Un bărbat din județul Gorj a fost reținut de polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor, după ce ar fi ucis doi pui de pisică. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi introdus animalele într-un sac, de care a legat un bolovan, după care l-a aruncat în apă. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
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