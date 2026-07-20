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Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană

Inteligența artificială

Inteligența artificială

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 20 iul. 2026, 10:49

Peste o treime dintre angajații din România (35%) folosesc inteligența artificială (AI) cel puțin o dată pe săptămână la locul de muncă, peste media europeană de 29%, potrivit unui studiu SD Worx, relatează Agerpres. Totodată, 37% spun că utilizează AI tot mai des în activitatea zilnică, iar 68% dintre utilizatori afirmă că tehnologia îi ajută să lucreze mai eficient.

Șapte din zece angajați români consideră că sistemele AI ar trebui să explice modul în care ajung la rezultate, pe fondul noilor cerințe de transparență prevăzute de AI Act. În același timp, 30% se tem că inteligența artificială le-ar putea înlocui o parte dintre sarcini, însă 69% cred că AI nu poate substitui calitățile umane.

Studiul mai arată că utilizatorii AI sunt mai deschiși către un model de colaborare între oameni și tehnologie, în timp ce angajații care nu folosesc AI se așteaptă să continue să își desfășoare activitatea în principal fără sprijinul acesteia.

Cercetarea a fost realizată de SD Worx Research Institute în 16 țări europene, în perioada 27 ianuarie – 20 februarie 2026, pe un eșantion de peste 22.000 de respondenți.

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