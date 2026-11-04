A început toaletarea arborilor la Târgu Jiu

Edilitara Public a început toaletarea arborilor din Târgu Jiu. Crengile periculoase sunt îndepărtate, iar resturile vegetale sunt tocate și reutilizate.
Au început lucrările de întreținere și toaletare a arborilor din municipiul Târgu Jiu. Echipele societății Edilitara Public, prin serviciul Spații Verzi, au demarat intervențiile pentru îndepărtarea crengilor uscate sau care prezintă risc de rupere și pot pune în pericol siguranța pietonilor, a șoferilor și a bunurilor.
Potrivit reprezentanților societății, acțiunea se va desfășura etapizat, urmând ca echipele să ajungă în toate cartierele și zonele municipiului unde sunt necesare astfel de lucrări.
Edilitara intervine pentru siguranța locuitorilor din Târgu Jiu
Principala prioritate a campaniei de toaletare este prevenirea incidentelor provocate de crengile care se pot desprinde din arbori și pot ajunge pe trotuare, carosabil sau peste autoturisme.
Angajații de la Spații Verzi vor interveni acolo unde situația impune lucrări de întreținere, astfel încât arborii să nu reprezinte un pericol pentru comunitate.
Reprezentanții Edilitara Public au transmis că intervențiile vor continua progresiv, în funcție de necesitățile identificate în teren.
„Am început lucrările de toaletare a arborilor în Târgu Jiu! Colegii noștri de la Spații Verzi au început lucrările de toaletare a arborilor și de îndepărtare a crengilor care pot pune în pericol siguranța cetățenilor.
Vom încerca să ajungem în fiecare zonă a orașului, astfel încât aceste lucrări să fie făcute treptat, peste tot unde este nevoie”, au transmis reprezentanții societății.
Crengile rezultate sunt tocate direct la fața locului
Un element important al acțiunii îl reprezintă modul în care sunt gestionate resturile vegetale rezultate în urma toaletărilor.
Acestea sunt mărunțite direct în teren, cu ajutorul unui tocător special pentru crengi. Procedura permite reducerea volumului materialului vegetal și simplifică transportul acestuia.
Mai mult, materialul rezultat poate fi reutilizat pentru întreținerea spațiilor verzi, acolo unde este potrivit.
Lucrările continuă în mai multe zone din municipiu
Reprezentanții Edilitara Public au precizat că intervențiile vor continua chiar și în condiții meteorologice mai puțin favorabile, obiectivul fiind acoperirea întregului municipiu.
Acțiunea face parte din activitățile de întreținere a spațiilor verzi și de prevenire a situațiilor care ar putea afecta siguranța locuitorilor din Târgu Jiu.
Autoritățile și societatea de salubrizare urmăresc astfel îmbunătățirea aspectului orașului și menținerea unui mediu urban mai sigur și mai bine întreținut.