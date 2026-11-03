Tragedie în Târgu Jiu! Un bărbat de 55 de ani a murit după ce i s-a făcut rău. Fiul său a sunat la 112

Un bărbat de 55 de ani din Târgu Jiu a murit după ce i s-a făcut rău. Fiul său a sunat la 112. Poliția a deschis o anchetă.
Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a murit după ce i s-a făcut rău. Fiul acestuia a solicitat ajutor printr-un apel la numărul unic de urgență 112, însă bărbatul a fost găsit decedat.
Incidentul a fost semnalat luni, 2 noiembrie 2026, în jurul orei 10:31, când Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de un bărbat care a anunțat că tatăl său, în vârstă de 55 de ani, acuzase o stare de rău și ulterior decedase.
Polițiștii au deschis o anchetă după decesul bărbatului
La fața locului au ajuns polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică, alături de o echipă operativă, care au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.
În urma examinării vizuale a trupului neînsuflețit, oamenii legii nu au identificat urme de violență la nivelul capului, trunchiului sau membrelor.
Pentru stabilirea cauzei exacte a morții, trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia.
În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale, urmând ca cercetările să stabilească toate circumstanțele producerii evenimentului.