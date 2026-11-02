DGASPC Gorj angajează asistent medical la un centru de plasament. Care sunt condițiile

DGASPC Gorj scoate la concurs un post de asistent medical principal în Târgu Cărbunești. Vezi condițiile de angajare și calendarul concursului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical principal, în cadrul unui centru de plasament din Târgu Cărbunești. Contractul de muncă va fi încheiat pe perioadă nedeterminată, iar persoanele interesate își pot depune dosarele de candidatură până la data de 13 noiembrie 2026.
Postul vacant este disponibil la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbunești, în cadrul Centrului de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor.
Este vorba despre o funcție contractuală de execuție, cu normă întreagă, programul de lucru fiind de 40 de ore pe săptămână.
Ce studii și experiență trebuie să aibă candidații
Pentru a participa la concursul organizat de DGASPC Gorj, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții de studii și vechime profesională.
Astfel, persoanele interesate trebuie să fie absolvente ale unei școli postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist, și să dețină certificatul de grad principal.
De asemenea, este obligatorie o vechime de minimum cinci ani în muncă, în specialitatea de asistent medical generalist.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă și certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), valabil la data concursului, însoțit de avizul anual pentru exercitarea profesiei sau de adeverința eliberată de Ordin pentru participarea la concurs.
Unde se depun dosarele pentru angajarea la DGASPC Gorj
Persoanele care îndeplinesc condițiile de participare trebuie să depună dosarele până vineri, 13 noiembrie 2026, ora 14:00.
Documentele se depun la sediul DGASPC Gorj din municipiul Târgu Jiu, strada Siretului, nr. 24, camera 36, la Serviciul Resurse Umane.
După încheierea perioadei de înscriere, dosarele vor fi verificate în zilele de 16 și 17 noiembrie 2026.
Calendarul concursului pentru postul de asistent medical
Potrivit anunțului de angajare, concursul organizat de DGASPC Gorj va cuprinde următoarele etape:
16–17 noiembrie 2026: selecția dosarelor de înscriere;
25 noiembrie 2026, ora 10:00: proba scrisă;
2 decembrie 2026: interviul, ora urmând să fie anunțată ulterior.
Proba scrisă se va desfășura la Cantina Complexului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți „Bîlteni”, situată pe strada Dumbrava, nr. 34, în Târgu Jiu.
Postul este oferit pe perioadă nedeterminată, iar candidații interesați trebuie să respecte termenul de înscriere și toate cerințele prevăzute în anunțul de concurs.