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Sanatate· 1 min citire
Soluția utilizată pentru tratamentele oncologice repetate
SANADOR
Publicat3 iul. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Pentru pacienții care au nevoie de tratamente intravenoase repetate, înțepăturile frecvente pot deveni dureroase și pot afecta venele periferice. În anumite situații, medicul recomandă o soluție mai stabilă și mai confortabilă pe termen lung.
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