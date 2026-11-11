Focar de COVID-19 la spitalul din Târgu Jiu. Șase pacienți au fost infectați. Vizitele au fost restricționate

Șase pacienți au fost diagnosticați cu COVID-19 la Spitalul Județean Târgu Jiu. Trei au fost transferați la Boli Infecțioase, iar vizitele au fost restricționate.
Un focar de COVID-19 a fost identificat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în cadrul Secției de Medicină Internă 1. Șase pacienți au fost confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, iar conducerea unității medicale a dispus măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii virusului.
Confirmarea focarului a fost făcută de reprezentanții spitalului, după ce medicii din cadrul Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale au raportat situația către Direcția de Sănătate Publică Gorj.
Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Mihaela Țicleanu, toate cele șase cazuri au fost identificate în aceeași secție a spitalului.
Trei pacienți cu COVID-19 au fost transferați la Secția de Boli Infecțioase
După confirmarea infectărilor, pacienții diagnosticați pozitiv au fost izolați, iar autoritățile medicale au demarat o anchetă epidemiologică pentru identificarea și monitorizarea contacților direcți.
Trei dintre cei șase pacienți au fost transferați la Secția de Boli Infecțioase. Reprezentanții spitalului au precizat că starea de sănătate a tuturor persoanelor infectate este bună.
În paralel, contacții direcți sunt ținuți sub observație, pentru a preveni apariția unor noi cazuri.
Vizitele la Spitalul Județean Târgu Jiu, restricționate
Pentru a limita transmiterea virusului SARS-CoV-2, conducerea spitalului a introdus reguli suplimentare în Secția de Medicină Internă 1.
Astfel, purtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru pacienții internați în secție, cât și pentru personalul medical.
Au fost modificate și condițiile de vizitare a bolnavilor. Aparținătorii pot intra în secție numai în intervalul 13:00–14:00, în fiecare zi.
Înainte de acces, vizitatorii trebuie să treacă printr-un triaj epidemiologic.
De asemenea, persoanele internate care prezintă simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2, precum și angajații unității medicale care manifestă astfel de simptome, vor fi testați.
Măsurile au fost adoptate în contextul confirmării focarului de COVID-19 și au ca obiectiv protejarea pacienților și a personalului medical, precum și prevenirea extinderii infecției în cadrul spitalului.