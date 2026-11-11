Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: „Onoarea nu se negociază. Eroii nu se uită!”
Gabriel Oprea
De Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, generalul Gabriel Oprea cere respectarea drepturilor militarilor și polițiștilor, protejarea familiilor eroilor căzuți la datorie și modernizarea Armatei Române. Fostul premier interimar prezintă măsurile legislative pe care susține că le-a inițiat în timpul mandatelor sale și solicită autorităților să transforme respectul față de veterani în acțiuni concrete.
Ziua de 11 noiembrie, dedicată veteranilor din teatrele de operații, este un prilej de recunoștință pentru militarii români care au participat la misiuni internaționale, pentru cei răniți în timpul serviciului și pentru familiile celor care și-au pierdut viața sub drapelul României.
Într-un mesaj transmis cu această ocazie, generalul Gabriel Oprea, președintele UMPMV „Mihai Viteazul” și al PPMP, afirmă că respectul față de militari și polițiști nu trebuie să rămână doar la nivelul declarațiilor oficiale, ci trebuie demonstrat prin legi, drepturi, protecție socială și sprijin pentru familiile celor căzuți la datorie.
„România are obligația morală, politică și instituțională de a nu-și abandona niciodată apărătorii și familiile acestora”, transmite Gabriel Oprea.
Gabriel Oprea prezintă măsurile adoptate pentru militari și familiile eroilor
Fostul prim-ministru interimar susține că apărarea drepturilor militarilor, polițiștilor și familiilor acestora a reprezentat o prioritate în perioada în care a ocupat funcții de conducere în statul român, inclusiv la Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.
Printre inițiativele pe care le evidențiază se numără realizarea monumentului dedicat militarilor și polițiștilor care și-au pierdut viața la datorie, măsurile de protecție pentru familiile eroilor și modificarea statutului militarilor voluntari.
Monument dedicat eroilor Armatei Române, realizat din fonduri personale
Gabriel Oprea amintește că a finanțat din fonduri personale realizarea unui monument dedicat militarilor și polițiștilor care au murit la datorie de-a lungul istoriei statului român modern, atât pe teritoriul național, cât și în teatrele de operații.
Monumentul este amplasat în Parcul Tineretului din București și a fost donat Armatei Române.
Potrivit fostului premier interimar, inițiativa reprezintă un gest de recunoștință față de cei care și-au sacrificat viața pentru România și un simbol al obligației de a păstra vie memoria eroilor.
Protecție pentru soțiile și copiii militarilor și polițiștilor căzuți la datorie
Un alt domeniu evidențiat de Gabriel Oprea îl reprezintă protecția familiilor militarilor și polițiștilor care și-au pierdut viața în timpul îndeplinirii misiunilor.
Acesta susține că a inițiat și sprijinit măsuri legislative prin care soțiile supraviețuitoare să poată solicita încadrarea în instituțiile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, în condițiile legii.
De asemenea, a susținut facilitarea accesului copiilor eroilor la instituțiile militare și de poliție de învățământ superior, fără concursul obișnuit de admitere, cu respectarea cerințelor legale.
„Un erou nu trebuie să lase în urmă o familie abandonată de statul pentru care și-a sacrificat viața”, este mesajul transmis de Gabriel Oprea.
Schimbarea statutului militarilor voluntari, una dintre reformele revendicate de Gabriel Oprea
Fostul ministru al Apărării Naționale amintește și de modificarea statutului militarilor voluntari, despre care afirmă că a reprezentat un pas important pentru asigurarea stabilității profesionale și sociale a acestora.
Potrivit mesajului său, schimbările legislative au urmărit transformarea statutului acestora în cel de militari profesioniști, oferindu-le posibilitatea unei cariere militare mai stabile și acces la drepturi de pensie, în condițiile legii.
Gabriel Oprea susține că militarii au nevoie de perspective profesionale pe termen lung, mai ales după ani de pregătire, disciplină și activitate în serviciul țării.
Acesta amintește că posibilitatea continuării activității până la vârsta de 55 de ani era condiționată de promovarea evaluărilor fizice și de îndeplinirea celorlalte cerințe legale.
„Militarii români nu sunt o resursă de consumat și apoi de abandonat. Sunt oameni care și-au dedicat viața Patriei și merită respectul statului român”, transmite fostul premier.
Gabriel Oprea cere modernizarea Armatei Române și protejarea drepturilor veteranilor
În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, al amenințărilor hibride și al riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre, Gabriel Oprea consideră că apărarea națională trebuie să devină o prioritate strategică reală.
UMPMV „Mihai Viteazul” și PPMP solicită Președinției, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Guvernului și Parlamentului să adopte măsuri concrete pentru consolidarea securității naționale și protejarea celor care servesc România.
Printre principalele solicitări se află:
Modernizarea accelerată a Armatei Române, prin achiziția de echipamente și tehnică militară, sisteme antidronă și capabilități adaptate noilor amenințări.
Protejarea drepturilor militarilor și polițiștilor, activi, rezerviști și în retragere, inclusiv printr-un sistem predictibil și echitabil al pensiilor militare de stat.
Sprijin real pentru veteranii din teatrele de operații, prin servicii medicale, recuperare, consiliere psihologică și reintegrare profesională și socială.
Protecție pentru familiile eroilor căzuți la datorie, prin aplicarea efectivă a drepturilor legale și eliminarea blocajelor birocratice.
Consolidarea statutului soldaților și gradaților profesioniști, prin cariere stabile, salarizare corespunzătoare și protecție socială.
Întărirea parteneriatului strategic cu SUA și NATO, pentru apărarea flancului estic, a regiunii Mării Negre și a teritoriului național.
Dialog permanent cu organizațiile militarilor și veteranilor, astfel încât deciziile care le afectează drepturile să fie adoptate și după consultarea reprezentanților acestora.
„Nu lăsăm pe nimeni în urmă!” Mesajul lui Gabriel Oprea de Ziua Veteranilor
Generalul Gabriel Oprea subliniază că participarea militarilor români la misiunile din Afganistan, Irak, Balcanii de Vest și alte teatre de operații a demonstrat angajamentul României față de aliații săi și a contribuit la consolidarea prestigiului internațional al țării.
În opinia sa, sacrificiul militarilor trebuie respectat nu doar prin ceremonii și discursuri oficiale, ci și prin măsuri concrete care să le asigure demnitatea, siguranța și protecția familiilor.
„Nu putem cere militarilor să fie pregătiți să-și dea viața pentru România, iar statul să uite de ei sau de familiile lor atunci când au nevoie de sprijin”, transmite Gabriel Oprea.
La finalul mesajului dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, președintele UMPMV „Mihai Viteazul” și al PPMP reafirmă angajamentul organizațiilor pentru apărarea drepturilor militarilor și polițiștilor români, indiferent dacă sunt activi, în rezervă sau în retragere.
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News