Urgențe stomatologice noaptea, la Târgu Jiu. Unde pot primi ajutor gorjenii

Urgențele stomatologice pot fi tratate și noaptea la Spitalul Județean Târgu Jiu. Află ce afecțiuni sunt preluate de cabinetul stomatologic non-stop.
Gorjenii care se confruntă cu dureri dentare puternice sau alte probleme stomatologice urgente pot primi ajutor medical și pe timpul nopții. La Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu funcționează un cabinet de medicină dentară destinat urgențelor, disponibil non-stop printr-un sistem de gardă la domiciliu.
Cabinetul se află în cadrul Unității de Primiri Urgențe (UPU) și asigură intervenții pentru pacienții care au nevoie de tratament stomatologic de urgență în afara programului obișnuit al cabinetelor dentare.
Ce probleme dentare pot fi tratate în regim de urgență
Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, serviciul este destinat mai multor afecțiuni și complicații stomatologice care necesită intervenție rapidă.
Printre acestea se numără:
Pulpita acută, care provoacă dureri dentare intense;
Abcesele dentare și parodontale;
Infecțiile și inflamațiile acute ale cavității bucale;
Parodontitele apicale acute;
Hemoragiile apărute după extracțiile dentare;
Alveolitele;
Traumatismele dentare și dento-alveolare;
Luxațiile articulației temporo-mandibulare;
Traumatismele maxilo-faciale;
Pericoronaritele.
În funcție de diagnostic, medicii pot efectua intervenții precum drenaje, incizii, pansamente calmante, suturi, imobilizări temporare sau alte proceduri necesare pentru rezolvarea urgenței.
Un singur cabinet stomatologic de urgență în fiecare județ
Organizarea acestor servicii este prevăzută de legislația în vigoare. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1706/2007, în cadrul unităților de primiri urgențe ale spitalelor județene și regionale trebuie să funcționeze cabinete de medicină dentară care să asigure asistența pentru urgențele stomatologice.
La nivelul fiecărui județ există un singur astfel de cabinet în cadrul spitalului de urgență din reședința de județ, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății.
Ce se întâmplă după rezolvarea urgenței stomatologice
Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu precizează că intervențiile realizate în cadrul UPU au ca scop rezolvarea problemei acute.
După acordarea tratamentului de urgență, pacientul trebuie să continue îngrijirea stomatologică într-un cabinet dentar obișnuit, unde poate beneficia de investigații suplimentare și de tratamentul complet necesar.
Astfel, gorjenii care au probleme dentare urgente pot solicita ajutor medical inclusiv noaptea, fără să fie nevoiți să aștepte redeschiderea cabinetelor stomatologice.