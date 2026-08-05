Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu manipulează din nou: nu există nicio obligație europeană care să impună României 30% arii protejate și 10% protecție strictă”

Publicat 5 aug. 2026, 11:17 Actualizat 5 aug. 2026, 11:18

Deputatul AUR Valeriu Munteanu susține că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă drept obligații europene pragurile de 30% arii protejate și 10% zone de protecție strictă, deși acestea nu ar fi impuse României printr-un act juridic al Uniunii Europene.

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