SORIN GRINDEANU A ANUNȚAT CĂ PSD NU ESTE DE ACORD CU TAXA PE TRANZACȚIILE BACARE SAU CU CASS PE PENSIILE MICI ȘI MEDII

Social-democrații nu sunt de acord cu taxa universală prin care statul ia bani de la români pe orice tranzacție bancară

Social-democrații nu sunt de acord cu taxa universală prin care statul ia bani de la români pe orice tranzacție bancară. Este declarația președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Nici taxa de solidaritate nu ar fi o formulă bună, iar impozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei nu își are rostul, au mai spus liderii PSD la negocieri.

Întrebat de opinie au liderii PSD despre controversata taxă pe tranzacții bancare, Sorin Grindeanu a declara că nu este o propunere a PSD și că social-democrații nu sunt de acord.

"Nu ştiu dacă taxă de solidaritate e cea mai bună formulă, aşa cum sună, doar că trebuie să ne gândim şi cum păzim oamenii cu veniturile mici şi mijlocii şi încercăm să găsim soluţii pentru a creşte veniturile. Fie că va exista un asemenea mod de taxare pe impozit progresiv – noi n-am renunţat la acest scenariu, o să vedem dacă va fi acceptat şi de ceilalţi colegi de guvernare… Am văzut că nu noi suntem cumva deplasaţi când propunem acest lucru, citisem, la sfârşitul săptămânii trecute, chiar că din partea instituţiilor financiare internaţionale vin asemenea recomandări de a avea un asemenea impozit. Nu înseamnă că e scenariul care va fi agreat. La fel şi în privinţa pensiilor. De asemenea, impozitarea şi CASS-urile pentru pensiile mici şi mijlocii eu cred că nu-şi au rostul şi aici cam toată lumea ar trebui să fie de acord şi este de acord”.

Grindeanu a afirmat că există totuși consens privind, ”reducerea de cheltuieli pe anumite zone, pe comasări de instituţii, pe scurt, pe a încerca să facem statul mai suplu”.

”Toată lumea este de acord, dar nu cu decizii pe care să le luăm aşa, din birou: domnule, reducem scurt, cu 5%, nu ştiu, dau un exemplu, angajaţii în administraţia publică locală. Poate e nevoie… dacă se face o analiză, fiindcă nu poţi să iei din pix asemenea decizii, să poţi reduce cu 10%, şi e nevoie de 10%. De aceea spun că deciziile acestea trebuie să fie foarte bine cântărite şi toată lumea îşi doreşte acest lucru, nu doar PSD-ul”, a declarat președintele interimar al PSD.

Sursa: Realitatea Din PSD